Marcas de luxo estendem-se à habitação

Viver num apartamento localizado num centro urbano com todas as comodidades que estão associadas a uma marca de luxo é uma tendência que ganha força em Portugal. Tradicionalmente integradas ou perto de um hotel de luxo, muitas vezes incluídas num resort, as chamadas “residências de marca” beneficiam da gestão e dos serviços e estruturas da unidade hoteleira.

“O valor global do investimento em curso ou já realizado em residências de marca ronda os €600 milhões”, disse ao Expresso Pedro Fontainhas, presidente da Associação Portuguesa de Resorts. O conceito estende-se agora a cidades como Lisboa, onde no próximo ano abrirão portas o Hyatt Regency Residences, em Belém, e o Martinhal Residences, na zona do Parque das Nações. No Algarve, mas em pleno campo, será a vez do Viceroy, no Ombria Resort, em Loulé, cuja primeira fase representa um investimento de €100 milhões.