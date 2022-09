Já chegaram as lojas do futuro

Encomendar as compras no telemóvel, chegar à loja e recolhê-las num cacifo digital, ou percorrer as montras eletrónicas das lojas, na companhia de um assistente de vendas virtual, que faz sugestões. Os desafios do retalho trazidos pela explosão do comércio eletrónico passam por fazer convergir a experiência online com o mundo físico das lojas: quando o cliente chega, já sabe o que procura e o que vai comprar.

A pandemia veio acelerar uma tendência de reconversão dos espaços físicos das marcas, para acelerar a convergência com os suportes digitais. Além da requalificação das lojas, a experiência dita ainda maior utilização da tecnologia e alterações nos fluxos logísticos.