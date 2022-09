Dott abre online a feiras tradicionais

Uma feira tradicional também pode ter sucesso no mundo digital? “É claro que sim. Trouxemos mais de 100 produtores locais para a Dott, digitalizámos feiras de produtos regionais e tudo correu bem. A Festa da Castanha de Sernancelhe, por exemplo, vende anualmente oito a 10 toneladas de castanha, e, com a digitalização imposta pela pandemia, no ano passado esgotou rapidamente”, responde Gaspar d’Orey, presidente executivo da Dott, a plataforma de vendas online 100% portuguesa, lançada há dois anos numa parceria entre a Sonae e os CTT.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler