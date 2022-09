Uma francesa aos comandos da TAP

Há finalmente uma nova administração na TAP e a liderança cabe à francesa Chris­tine Ourmières-Widener. Chega uns meses depois do que tinha antecipado o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quando no início de julho do ano passado, depois de fechado o acordo de saída com David Neeleman, anunciou a saída imediata do então presidente executivo, Antonoaldo Neves, prometendo uma liderança internacional.

Christine Ourmières-Widener foi até maio de 2019, num período curto de tempo, presidente da companhia regional britânica Flybe Group — uma empresa que entrou em liquidação e foi resgatada em março de 2020. Não foi a primeira escolha — houve nomes de gestores alemães em cima da mesa, mas o seu custo tornava a opção difícil —, mas tem longo currículo no sector da aviação e experiência em gestão.