Primus Inter Pares: aqui procuram-se líderes com capacidade de influência e iniciativa

Qual a tua opinião em relação à concentração de adeptos ingleses na final da Champions? Conheces o Teatro Joaquim Benite? Qual o teu pintor favorito? Conheces o artista chinês Ai Weiwei? Que livros costumas ler? Estas foram algumas perguntas “fora da caixa” com as quais os cinco finalistas da 17ª edição do prémio Primus Inter Pares, uma iniciativa do Expresso e do Santander Totta, se depararam esta semana durante a última fase da competição que pretende descobrir os futuros líderes de empresas no universo universitário. Além destas, os jovens tiveram de responder a questões relacionadas com o seu percurso profissional e pessoal, mas também a outras mais abrangentes sobre as áreas nas quais trabalham neste momento — por exemplo, como olham para os desafios de um determinado sector.

Álvaro Samagaio, António Ventosa, Bernardo Falcão, Catarina Ferreira e Manuel Leite reuniram-se individualmente com um júri que terá agora que decidir quais os três jovens com maior potencial para liderar uma empresa no futuro. Estudantes de Economia, Finanças, Gestão ou Engenharia, os cinco são polivalentes, com interesses que vão além da vida académica ou profissional — sendo o desporto um traço comum — e sem medo de dizer o que pensam. Esta segunda-feira, tiveram de responder perante um júri, mas, ao contrário daquilo que sucedeu nas edições anteriores, a pandemia obrigou a que esta reunião — essencial para os jurados decidirem qual será o vencedor — fosse virtual.