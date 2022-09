Porto capta mais fundos europeus do que 112 municípios juntos

O país tem 308 municípios, mas há um que se destaca de todos os outros pela capacidade de aceder aos fundos da União Europeia (UE). Chama-se Porto e conseguiu captar mais de €1,4 mil milhões do Portugal 2020, o quadro comunitário que arrancou em 2014.

Só este concelho ficou com uma fatia equivalente a 6% do bolo total de €24,5 mil milhões de fundos europeus já aprovados pelos diferentes programas do Portugal 2020 até 31 de março de 2020. Em causa estão 129 mil projetos espalhados por todo o país, seja em prol das empresas e da competitividade e internacionalização da economia portuguesa, da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, do capital humano, da inclusão social e do emprego no continente e nas regiões autónomas.