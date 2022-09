Altice compra 12,1% da British Telecom e torna-se o maior acionista

O grupo Altice, que em Portugal controla a Meo (ex-Portugal Telecom), comprou 12,1% da operadora de telecomunicações British Telecom (BT), tornando-se o seu maior acionista.

O negócio foi consumado por 2,2 mil milhões de libras (2,55 mil milhões de euros ao câmbio atual).

As ações da BT reagiram em alta a esta notícia – às 12h desta quinta-feira estavam a subir cerca de 3%.

O grupo detido pelo empresário franco-israelita Patrick Drahi informou que tem uma opinião positiva da equipa de administração e de gestão da BT e que apoia a sua estratégia. Fez também saber que não está a preparar uma oferta pública de aquisição sobre a empresa britânica.

Os últimos dados conhecidos sobre a estrutura acionista da BT indicavam que a Deutsche Telekom tem 12,06% da BT, o que agora a coloca um pouco atrás da Altice.

A BT é a maior empresa de telecomunicações do Reino Unido e tem feito grandes investimentos na rede deste país. Numa declaração após ter sido conhecido o investimento da Altice, refere que “dá as boas-vindas a todos os investidores que reconhecem o potencial de longo prazo do seu negócio e a importância que ele tem no Reino Unido".

"Estamos a registar bons progressos na concretização da nossa estratégia”, adianta a empresa britânica.

Venda da operação portuguesa em aberto

Esta tomada de participação na BT ocorre numa altura em que a Altice desenvolve contactos para vender a operação em Portugal, conforme o Expresso noticiou.

Entre os potenciais candidatos a ficar com a Meo (a antiga Portugal Telecom), estão a francesa Orange, que já foi parceira da NOS, a espanhola MásMóvil, dona da Nowo, e o fundo KKR, que já controlou a Nowo e a Oni Telecom.

Os analistas apontam para uma avaliação da Meo entre os 6 mil milhões e os 7 mil milhões de euros.

A Altice tem negado que esteja em preparação a venda da sua operação em Portugal.