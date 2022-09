Abandono de Faro e Porto é um erro, dizem pilotos da PGA

A TAP devia estar mais ativa nas bases de Faro e do Porto, e a Portugália no futuro, quando tiver mais aviões, poderá ter um papel relevante a desempenhar nestes dois aeroportos, fazendo voos ponto a ponto, à semelhança das companhias aéreas de baixo custo. É esta a convicção do presidente e vice-presidente do Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aéreo (SIPLA), João Leão e André Marques, respetivamente, deixada numa entrevista ao Expresso cuja primeira parte saiu na última edição. “Uma crítica que fazemos à gestão da TAP é o abandono da operação de Faro, há muito mercado para desenvolver na base algarvia. É um erro não o fazer”, defende André Marques. O aeroporto do Porto também poderia ser mais explorado, acrescenta João Leão. “Neste momento não temos aviões para estar mais presentes em Faro e no Porto, até porque estamos a fazer muitos voos. Mas a nossa expectativa é que, quando começar a haver procura suficiente para a TAP fazer voos com o Airbus, comece a haver uma presença mais forte da Portugália (PGA) em Faro e no Porto, usando os nossos aviões. É importante abrir mercados...”, aponta João Leão. “O Algarve tem turismo o ano inteiro. A prova disso é que muitas companhias operam lá todo o ano”, diz André Marques. E exemplifica com os casos da Ryanair, EasyJet, Tui, KLM, Lufthansa ou a Brussels. A TAP faz apenas voos Lisboa-Faro e Faro-Lisboa. Servem para alimentar o hub. Atualmente, a Portugália está com escassez de aviões. Tem apenas 13 aeronaves, mas se o plano de reestruturação se cumprir terá 21, e há novos aviões a chegar no final deste ano ou no princípio do próximo. Além disso, a companhia tem estado a voar bastante. Está a fazer 90% da operação que tinha em 2019, o equivalente a 25% a 30% dos voos do grupo TAP. Em junho e agosto, com o esperado crescimento da procura, a TAP passará a voar mais e a PGA ficará mais liberta. “Dentro de seis meses a um ano haverá condições e capacidade para os aeroportos do Porto e de Faro serem mais explorados do que são hoje pela Portugália e a TAP”, concluem.

“A Portugália teria imenso futuro em Faro, e não seria preciso operar apenas com um avião Embraer. Era possível fazê-lo com um avião maior, mas para isso acontecer terá de haver uma integração entre a PGA e a TAP. Agora a Portugália não pode ter outro avião que não seja a Embraer, porque o sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) não quer”, afirma João Leão. O SIPLA tem defendido que a Portugália não tem crescido mais porque os pilotos da TAP não querem e nem deixam. O sindicato defende que a Portugália — adquirida em 2007 — não só não foi ainda integrada na TAP, como tem menos aviões do que o que tem sido defendido inclusive pelo Ministério das Infraestruturas no âmbito do plano de reestruturação, por limitações impostas pelo SPAC. E dão como exemplo que o plano inicial de reestruturação previa que a Portugália tivesse 26 aviões, mas vai ter apenas 21.