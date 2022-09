Fintech portuguesa Raize duplica receitas face aos cinco primeiros meses de 2020

As receitas da Raize, fintech portuguesa que gere uma bolsa de empréstimos dirigida a pequenas e médias empresas (PME), cresceram 101% de janeiro a maio de 2021 face ao mesmo período de 2020, totalizando 373,586 euros.

Já em comparação com o período homólogo de 2019 – ano anterior à pandemia – as receitas aumentaram 87%, anuncia esta quarta-feira em comunicado a empresa, divulgando dados intra-anuais não auditados.

A evolução positiva da atividade de financiamento colaborativo, “estimulada pela retoma generalizada da atividade económica em Portugal, com o regresso do investimento privado e a procura por financiamento” justificam este crescimento, sublinha a empresa de serviços financeiros. Além disso, o início da atividade de distribuição de seguros, em parceria com a seguradora AXA, e os investimentos realizados pela startup nos últimos 12 meses deram também um contributo.

“2020 foi um ano de investimento em tecnologia e automação, bem como de aposta no lançamento de novos serviços, como os seguros e o crédito pessoal. Estruturámo-nos para fazer a diferença no arranque da economia, entrámos numa rota de crescimento e já estamos acima dos níveis de 2019”, realça em comunicado José Maria Rego, cofundador e presidente executivo da empresa.

A fintech registou um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 48,1 mil euros nos primeiros cinco meses do ano – o que contrasta com os resultados operacionais do ano passado, de -23,8 mil euros. Já o crédito sob gestão aumentou em 3%, face ao mesmo período de 2020, para 18,5 milhões de euros.

José Maria Rego adianta ainda que este ano a empresa está “a preparar o lançamento de novas parcerias estratégicas nas áreas do crédito, do financiamento colaborativo e dos seguros”, que acredita que irão “contribuir para acelerar o crescimento e reforçar os nossos resultados”.

Até ao final do ano, a Raize prevê um crescimento entre 60% e 80% da receita anual e estima que a atividade de seguros possa representar entre 10% a 15% do total de receitas da empresa.

“O foco será manter o ritmo de crescimento com os necessários investimentos, mas esperamos apresentar resultados positivos em 2021”, assegura o presidente executivo da fintech que é regulada e supervisionada pelo Banco de Portugal e pela CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.