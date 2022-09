Exportações. Os sapatos portugueses estão a recuperar

"O calçado português continua o seu caminho de recuperação e está já em terreno positivo". É assim que a associação sectorial APICCAPS destaca os últimos números sobre o desempenho da fileira depois do crescimento de 121% das exportações em abril comparativamente ao mesmo mês do ano passado.



Desde o início do ano, a indústria portuguesa de calçado colocou no exterior 22 milhões de pares, no valor de 497 milhões de euros (+4,3%). E, em abril, soma o seu segundo mês consecutivo em terreno positivo.

Admintindo que "ainda é prematuro apontar para uma recuperação efetiva do setor, tanto mais que dados do World Footwear apontam para que a retoma do consumo a nível mundial se efetive apenas em 2023, todos os sinais sintetizam um regresso à normalidade da indústria portuguesa de calçado nos mercados internacionais", comenta a direção da APICCAPS em comunicado sobre o desempenho dos sapatos nacionais à escala global.

"Estes dados permitem validar os mais recentes resultados do Boletim Trimestral de conjuntura da APICCAPS", que funciona como um barómetro do sector, elaborado em parceria com a Universidade Católica do Porto, Apesar de destacar "uma grande incerteza" nas perspetivas económicas para o futuro próximo, o estudo indica que “a indústria está a recuperar o seu otimismo”.

"Pela primeira vez nos últimos dois anos, são mais as empresas que prevêem um aumento da produção, do que as que receiam a sua diminuição”, diz este boletim com “os dados mais favoráveis desde o início da pandemia”. Alias, em algumas áreas, como a da produção, apresenta "os melhores resultados desde o início de 2019", conclui a APICCAPS

Portugal exporta, mais de 95% da sua produção de calçado, para 163 países, nos cinco continentes, tendo sofrido quebras superiores a 20% em 2020. No entanto, nos primeiros quatro meses do ano inverteu a tendência de quebra, tendo na Europa a principal locomotiva, com um crescimento de 6,8%, para 413 milhões de euros, liderado pela Alemanha (+40%) e Holanda (mais 8,3%)