Berlim admite participar no aumento de capital da Lufthansa

O Estado alemão admite participar num possível aumento de capital da Lufthansa de 3 mil milhões de euros. A notícia é avançada esta quarta-feira pela Reuters, que cita o ministro das Finanças Olaf Scholz. Segundo a agência, Scholz acrescentou que uma decisão neste sentido deve ser bem preparada pela direção do grupo e não pode ser tomada à pressa.

No ano passado, o grupo que além da Lufthansa inclui as companhias Eurowings, Swiss, Brussels Airlines e Austrian Airlines, obteve um resgate do Estado no valor de 9 mil milhões de euros. Parte substancial do resgate concedido é uma “participação silenciosa” de 5,5 milhões de euros que a Lufthansa quer agora financiar em parte com o aumento de capital.

Citando fontes próximas do processo, a Bloomberg adiantou esta quarta-feira que o Estado alemão poderá vender parte dos seus direitos de subscrição e usar a receita para comprar novas ações e evitar a diluição dos 20% que detém na Lufthansa.

Devido à pandemia, a Lufthansa sofreu uma perda líquida recorde de 6,73 mil milhões de euros no ano passado. O grupo registou prejuízos superiores a mil milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, menos 51% do registado no período homólogo.