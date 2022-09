No salário ganham eles. Na qualificação ganham elas. É este "O Estado da Nação"

“Os homens são menos qualificados, mas ganham até 38% mais do que as mulheres”, é o que mostram os dados recolhidos pela Fundação José Neves para a primeira edição do seu “Estado da Nação”, um relatório anual baseado em dados de investigação científica para dar a conhecer o estado da arte da educação, do emprego e das competências em Portugal.

O relatório, que será apresentado esta quarta-feira, deixa claro que “as mulheres são mais qualificadas do que os homens, mas a disparidade salarial continua a penaliza-las independentemente do nível de educação e área de estudo”. Em média, considerando a licenciatura, eles ganham mais 38% do que elas, mas a vantagem salarial masculina reflete-se em todos os níveis de escolaridade: os homens com mestrado têm salarios 32% mais elevados e ganham mais 28% quando a comparação envolve o ensino secundário.

Rácio salarial entre homens e mulheres

Este estudo mostra que as qualificações deles e delas melhoraram nos últimos anos, mas a propensão para seguir para o ensino superior é mais comum entre as mulheres, o que as torna mais qualificadas.

O trabalho, apresentado esta quarta-feira no evento anual da Fundação José Neves (FJN), conta com a colaboração de investigadores da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, tendo por base dados do INE – Instituto Nacional de Estatística, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Brighter Future (um portal da própria fundação), entre outras fontes, para analisar um conjunto de indicadores à volta das questões do trabalho e da educação.

Os menos qualificados da UE

Uma das questões analisadas contabiliza a diferença de níveis de qualificação entre os portugueses e os cidadãos da União Europeia: “A percentagem de adultos portugueses que não terminaram o ensino secundário (47,8%) é mais do dobro da média europeia (21,6%)” e é o pior valor entre os países que compõem a União Europeia.

O país apresenta, também, “o maior fosso inter-geracional nos níveis de qualificação da sua população ativa”, com 75,2% dos jovens adultos, entre os 25 e o 34 anos, a terem pelo menos o secundário completo, quando menos de metade (46,5%) dos adultos mais velhos (35 – 64 anos) concluiu este nível.

“Na média da União Europeia, esta diferença entre gerações é de 7,9 pontos percentuais, enquanto em Portugal atinge os 29 pontos percentuais, mais uma vez, é a maior diferença entre Estados da UE.

€750 separam licenciatura do secundário

Considerando dados até 2018, o relatório mostra, ainda, que os portugueses licenciados ganham, em média, mais 750 euros do que aqueles que só têm o ensino secundário, mas as vantagens são menos pronunciadas entre os mais jovens.

Salário médio real

Entre 2010 e 2018, o salário médio dos jovens licenciados caiu 17%. Mais: se os portugueses estão hoje mais qualificados, existe “um desajustamento entre educação e mercado de trabalho”, uma vez que “19,4% dos jovens que terminaram recentemente o ensino superior não estão empregados e 15% dos diplomados está a trabalhar em ocupações que não exigem este nível de ensino.

Ao recuperar da crise financeira da viragem da década, o perfil do emprego mudou, tornando-se mais envelhecido, qualificado e concentrado em sectores de alta tecnologia e conhecimento, com competências a ganhar destaque, da “programação e design de tecnologia” à “análise e avaliação de sistemas” ou à “interpretação científica-matemática”. Em contrapartida, as competências manuais e operacionais têm vindo a perder terreno.

O impacto da pandemia

Quanto ao impacto da pandemia, “acelerou o potencial de desigualdades em temos de idades e qualificações”, penalizando em especial os mais jovens, os menos qualificados e os trabalhadores de alguns sectores de atividade específicos, como o alojamento, restauração, agricultura e serviços administrativos.

“A pandemia veio relembrar e reforçar que mais educação protege o emprego e que os jovens são mais vulneráveis em tempos de crise, por força da melhor experiência profissional e de vínculos laborais menos estáveis”, alerta o relatório.

No evento anual da FJN onde será apresentado o relatório sobre o Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal de 2021, com a participação de oradores como António Damásio e Bryan Adams, será também lançado o 29k FJN, um programa de desenvolvimento pessoal que tem por base uma ferramenta científica que combina tecnologia e psicologia e vai permitir aos portugueses promoverem a sua saúde mental, bem-estar e equilíbrio emocional.

Criada em setembro do ano passado, a FJN assumiu como objetivo potenciar a sociedade do conhecimento, provocar impacto em Portugal através da educação e elevar o país nos níveis de desenvolvimento humano.