Lisboa arranca em alta, seguindo a tendência europeia, com a Galp a puxar pelos ganhos

A bolsa de Lisboa arrancou em alta, com a Novabase a liderar os ganhos (1,32%), e a Galp a puxar pelo mercado, com uma valorização de 1,18% para os 10,30 euros. Uma subida no dia em que o preço do Brent, negociado em Londres, sobe cerca de 1% para os 70 dólares, com os investidores à espera da reunião da OPEP+.

A Navigator arrancou a subir 2,06% para os 2,878 euros, depois da forte queda na sessão anterior, em reação aos resultados. Em alta está também o BCP, a subir 1,32% para os 0,1612 euros. E a Altri com uma valorização de 1,14% para os 5,79 euros.

Do lado das perdas, destaque para o grupo EDP, que recua 0,64% para 4,67 euros. A subsidiária EDP Renováveis perde 0,1% para os 19,27 euros. A Ibersol lidera as quedas, com uma descida de 3,28% para 5,9 euros, após apresentar prejuízos mais elevados aos investidores.

As principais bolsas europeias abriram esta terça-feira em alta, pendentes da publicação de uma bateria de indicadores macroeconómicos, como por exemplo uma estimativa da taxa de inflação em maio na zona euro.

Cerca das 08h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,52% para 449,07 pontos.

Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa tinha encerrado em baixa, com o índice PSI20 a descer 1,19%, seguindo as quedas das principais praças europeias. Foi dia de fecho, por feriado, das bolsas de Londres e Nova Iorque.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,38%, 0,48% e 0,75%, bem como a de Milão, que se valorizava 0,80%. A bolsa de Madrid era a exceção, já que descia 0,05%. A bolsa de Londres esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado nacional do Spring Bank Holiday no Reino Unido.

Depois de abrir em alta, a bolsa em Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08h45, o principal índice, o PSI20, avançava 0,34% para 5.197,54 pontos.

Além da estimativa da inflação em maio na zona euro, os investidores aguardam os índices PMI da indústria transformadora de maio da zona euro da consultora Markit e os dados do desemprego.

Hoje soube-se que a atividade da indústria transformadora na China voltou a expandir-se ao ritmo mais elevado do ano.

No mercado das matérias-primas, a atenção estará posta na reunião da OPEP+, estando o Brent para entrega em agosto a cotar-se em alta, acima dos 70 dólares.

A bolsa de Nova Iorque esteve fechada na segunda-feira devido ao feriado nacional do Memorial Day, depois de terminar em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,19% para 34.529,45 pontos, contra o atual máximo de sempre desde que foi criado em 1896, de 34.777,76 pontos, registado em 7 de maio.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,09% para 13.748,74 pontos, contra o máximo de 14.138,78 pontos, registado em 26 de abril.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2232 dólares, contra 1,2228 dólares na segunda-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 5 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 70,25 dólares, um máximo desde pelo menos o início de 2020, contra 69,32 dólares na segunda-feira.