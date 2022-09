Dívida pública recua em abril

Após dois meses consecutivos a subir, a dívida pública portuguesa, segundo o critério de Maastricht, recuou em abril, revelam os dados do Banco de Portugal (BdP), publicados esta terça-feira.

"A dívida pública situou-se em 272,7 mil milhões de euros, uma redução de 2,5 mil milhões de euros face ao mês anterior", escreve o BdP numa nota publicada na sua página da Internet. E explica que "esta redução refletiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida".

Ao mesmo tempo, os depósitos das administrações públicas diminuíram em 5,5 mil milhões de euros em abril. Como resultado, "a dívida pública líquida de depósitos aumentou 2,9 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, para 253,4 mil milhões de euros", refere o BdP.

Recorde-se que em março, segundo o critério de Maastricht, o stock da dívida pública portuguesa tinha atingido um novo máximo histórico em valor, nos 275,3 mil milhões de euros, segundo o BdP. No final do primeiro trimestre, segundo o BdP, o peso da dívida no Produto Interno Bruto atingiu um máximo de 137,1%.

O peso no Produto Interno Bruto (PIB) atingiu um máximo histórico de 133,6% em 2020, superando o anterior recorde de 132,9% em 2014, aquando da saída do programa de resgate da troika. O rácio da dívida pública em relação ao PIB é o mais importante critério de avaliação da sustentabilidade da dívida de uma economia.

O Ministério das Finanças prevê, contudo, que o rácio da dívida desça este ano para 128% do PIB. O Fundo Monetário Internacional antecipa um valor superior, nos 131,4%, mas a Comissão Europeia até espera um número abaixo, nos 127,2% do PIB.