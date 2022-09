Chumbada pelo impacto ambiental, central solar do leilão de 2019 tenta novo licenciamento

A Akuo Energy Renováveis Portugal voltou à carga. A empresa de origem francesa foi um dos vencedores do leilão solar de 2019, assegurando um lote para uma central fotovoltaica de 100 megawatts (MW) e outro para uma central de 120 MW. Mas para esta última o licenciamento ambiental está a revelar-se difícil.

A Akuo viu a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitir um parecer desfavorável ao projeto depois de uma consulta pública levada a cabo no final do ano passado. Mas a empresa não desistiu e submeteu para licenciamento ambiental um novo estudo.

"A Comissão de Avaliação considerou que, apesar de alguns benefícios na concretização dos objetivos energéticos nacionais, foram identificados impactes negativos muito significativos para os sistemas ecológicos, em particular o abate de um elevado número de quercíneas [família de árvores em que se incluem os sobreiros e azinheiras]", pode ler-se no novo estudo de impacto ambiental.

Em causa está uma central de 120 MW a construir no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, que será ligada à rede elétrica no posto de corte do Pego.

Este projeto corresponde ao lote 16 do leilão solar de 2019, lote esse que foi ganho pela Akuo com a oferta de um desconto de 54% sobre a base de licitação, que era uma tarifa de 45 euros por megawatt hora (MWh). A Akuo ofereceu para a energia desta central um preço de venda (durante 15 anos) de apenas 20,7 euros por MWh.

Mas para concretizar este projeto a empresa francesa precisa de conseguir ter "luz verde" da APA.

Acontece que após o primeiro "chumbo" o novo estudo de impacto ambiental mantém alguns impactos negativos, ainda que menores.

A central será construída num terreno com uma área total de 278 hectares, dos quais 69,5 hectares serão de facto ocupados por painéis solares, repartidos por 13 conjuntos de produção. Esta central será ligada à rede de transporte de eletricidade da REN por uma linha de 21 quilómetros.

A Akuo redesenhou a central para reduzir o número de árvores a abater, embora essa reformulação tenha estado limitada pela capacidade que a empresa tem para construir filas de painéis fotovoltaicos em áreas com um declive mais acentuado.

"De maneira a otimizar o "layout", o promotor [Akuo] avançou com alterações tecnológicas ao projeto, nomeadamente o aumento da potência unitária dos painéis fotovoltaicos bifaciais (de 405 watts para 525 watts) e instalação de seguidores em declives até 17%", refere o novo estudo de impacto ambiental.

Ainda assim, o novo estudo admite que no plano da vegetação "a grande generalidade dos impactes identificados é de cariz negativo".

A maior parte da área ocupada pelos painéis implicará o desbaste de eucaliptos (44 dos 69,5 hectares), destacando-se ainda uma área de pinheiros (cerca de 10 hectares). Mas é o abate de sobreiros que mais preocupa.

"Os impactes relativos à destruição de vegetação são significativos e muito significativos, no caso da destruição de áreas de povoamento de quercíneas. Os restantes impactes na fase de construção e os impactes na fase de exploração deverão ser pouco significantes", refere o estudo de impacto ambiental, elaborado pela consultora Sinambi.

O estudo admite que haverá perda de habitats com a destruição de vegetação, bem como a possível morte de aves por eletrocussão nas linhas que transportarão a energia.

"Destaca-se o facto de face ao projeto original se ter reduzido para menos de metade o número de sobreiros e azinheiras em povoamento a abater. Ainda que a significância do abate de povoamento de quercíneas se mantenha elevada verifica-se a diminuição na magnitude do impacte. Em relação aos restantes impactes considera-se que não existem alterações à sua significância, face ao previsto no projeto original", refere o estudo reformulado.

Na sua conclusão, o mesmo documento defende que o redesenho da central foi positivo no plano ambiental. "Embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, estas serão francamente minimizadas pela adoção das medidas de minimização identificadas e propostas neste relatório, pela adoção de uma correta gestão ambiental na fase de construção do projeto, bem como pela monitorização prevista para a fase de exploração. Realça-se, todavia, que se considera que as situações significativas identificadas pela Comissão [de Avaliação], ficaram atenuadas com a presente reformulação", refere o documento.

A central deverá ser construída num período de 10 a 12 meses, empregando cerca de uma centena de trabalhadores, que no pico das obras podem chegar aos 400. Já durante a fase de operação da central a Akuo conta ter apenas cinco a seis trabalhadores afetos à central solar.

O projeto da central fotovoltaica de Margalha está em consulta pública até ao dia 8 de junho.