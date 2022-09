5G: Anacom muda as regras para acelerar leilão e evitar atraso "nefasto" no desenvolvimento do país

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) vai mudar as regras do leilão do 5G para acelerar um processo que continua sem fim à vista. Dentro de três dias cumpre-se o centésimo dia do leilão da fase da licitação principal, contabilizando a Anacom 580 rondas. Objetivo da mudança é tornar viável 12 rondas diárias.

A Anacom está na prática a mudar um regulamento que ela própria criou e que mereceu violentas críticas dos operadores, que o consideraram inadequado.

O regulador das comunicações teme que o prolongamento do leilão possa provocar um atraso "nefasto" no desenvolvimento do 5G em Portugal. O valor arrecadado com o leilão já ultrapassou 400 milhões de euros.

A Anacom explica que aprovou, em 31 de maio de 2021, um projeto de alteração do Regulamento do Leilão cujo objetivo é aumentar o número diário de rondas da fase de licitação principal. "Esta alteração permitirá imprimir maior celeridade ao leilão sem afetar as estratégias dos licitantes, tornando viável a realização de 12 rondas diárias", avançou em comunicado enviado às redações na noite de segunda-feira.

Nas "circunstâncias atuais, esta é a medida adequada para atingir o objetivo pretendido", afirma o regulador, esperando que seja "suficiente". Se não for suficiente, ou seja, se o cenário de maior prolongamento do leilão se mantiver, a Anacom admite considerar outras opções, nomeadamente "a da inibição da utilização dos incrementos mínimos de 1% e de 3% que os licitantes podem indicar nas suas licitações". O regulador não o diz mas está a falar sobretudo da MEO, NOS e Vodafone.

È a primeira vez em Portugal que um leilão de espectro se prolonga durante meses. Os anteriores leilões de 3G e 4G foram rápidos. Um sinal de que este leilão está mal desenhado, um problema apontado pelos operadores.

Aliás, a Anacom lamenta o reiterado recurso a licitações a preços reduzidos, muitas vezes 1%, e refere-o neste comunicado, sublinhando no entanto que o leilão está a decorrer normalmente e que os operadores se quisessem poderiam imprimir maior celeridade. "No entanto, tem-se verificado um sucessivo e reiterado recurso à licitação com os incrementos de preço mais reduzidos (recorrentemente de 1%) (...), o que faz com que a progressão do leilão seja particularmente lenta", afirma o regulador, presidido por João Cadete de Matos.

E prossegue dizendo que "existe o sério risco, caso se mantenha o padrão de licitações até agora observado, de o leilão perdurar por um período largamente superior ao que era inicialmente antecipável (e muito superior ao que tem sido a duração normal destes procedimentos na grande maioria dos Estados da União Europeia)".

Operadores têm contestado o regulamento

Há uma guerra aberta dos operadores contra a Anacom. A MEO, a NOS e a Vodafone têm contestado frontalmente o regulamento do 5G, e todas as decisões em relação a nova tecnologia, nomeadamente as regras do leilão. Há inclusive processos judiciais em curso. E os operadores já criticaram a decisão de alteração das regras do leilão, sublinhando tratar-se de uma mudança das regras a meio do jogo.

Portugal é um dos três países da União Europeia que não tem uma comercialização do 5G. Os outros dois são Malta e Lituânia.

A Anacom alerta que a possibilidade de "um atraso nefasto no desenvolvimento e entrada em funcionamento das redes 5G, em prejuízo dos cidadãos e das empresas". Um atraso que "também impactaria de forma relevante nos benefícios que podem ser retirados do reforço das redes 3G ou 4G existentes ou no desenvolvimento de novas redes, independentemente da tecnologia que lhes está associada".

O leilão começou em novembro de 2020, pela fase de licitação para novos entrantes, e está agora a decorrer a fase de licitação principal. "Esta fase, que se iniciou a 14 de janeiro de 2021, soma até agora mais de 580 rondas, tendo-se realizado um número máximo de 6 rondas diárias até ao dia 81.º da fase de licitação principal e um máximo de 7 rondas diárias desde esse dia", explica a Anacom.

O regulador defende que "um prolongamento excessivo do leilão afetará a possibilidade de os investimentos nas redes começarem a ser executados a curto prazo – impedindo a população e empresas abrangidas de terem acesso aos benefícios inerentes a esse investimento progressivo –, inviabilizando que as oportunidades concedidas pela conetividade digital abranjam o mais rapidamente possível uma maior percentagem da população e do território nacional".

O projeto de alteração do Regulamento será agora submetido a consulta pública.