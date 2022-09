Banca unânime na escolha de Vítor Bento para liderar a Associação Portuguesa de Bancos

Vítor Bento assumiu esta segunda-feira a direção da Associação Portuguesa de Bancos. Foi eleito pelos bancos por unanimidade, em Assembleia Geral. Vítor Bento estava em fim de mandato como chairman da SIBS e sucede agora a Fernando Faria de Oliveira, que desempenhou as funções de Presidente da APB entre 2012 e 2020.

Após a eleição, Vítor Bento afirmou estar ciente dos múltiplos desafios com que o sector está confrontado. "Colocarei todo o meu empenho na superação desses desafios e no reconhecimento social do enorme contributo da banca para o progresso económico e o bem-estar da sociedade", lê-se no comunicado da APB enviado às redações. Deixando ainda uma palavra ao seu antecessor: "Não será fácil suceder ao engenheiro Faria de Oliveira, que liderou exemplarmente a associação nos últimos nove anos, mas sei que posso contar, quer com toda a Direção, quer com a qualidade dos colaboradores que integram a associação".

Também Faria de Oliveira expressou o seu agradecimento aos associados da APB pela confiança depositada nos últimos 10 anos. "Foi uma honra e um privilégio ser membro da Direção da APB durante uma década difícil". Afirmou que Vítor Bento "é a pessoa certa para liderar a Associação, num contexto que obriga a olhar o futuro com enorme visão estratégica", como, aliás já o tinha afirmado na entrevista que deu ao Expresso na última edição.

Por seu turno, "os associados expressaram o seu reconhecimento e gratidão pela forma como o presidente cessante exerceu as suas funções ao longo dos últimos nove anos que coincidiram com um período particularmente complexo e desafiante para o sistema bancário".

Vítor Bento é licenciado em Economia pelo ISEG, mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Católica Portuguesa, doutorado em Estudos Estratégicos pelo ISCSP e certificado em Corporate Governance pelo INSEAD.

Foi o último presidente do Banco Espírito Santo antes da resolução e o primeiro presidente do Novo Banco - cargos em que só esteve por dois meses, no conjunto.