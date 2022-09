Estrelas da TV britânica meteram a Caixa em tribunal: em causa está investimento de €7,5 milhões em empreendimento de luxo no Algarve

Os apresentadores do Britain’s Got Talent, Anthony David McPartlin e Declan Joseph Donnelly, e um dos apresentadores do canal britânico ITV, Phillip Schofield, colocaram a Caixa Geral de Depósitos (CGD) em tribunal para a execução das garantias bancárias no imobiliário de luxo The Keys: em causa estão 7,5 milhões de euros. O promotor do complexo imobiliário algarvio é um dos maiores devedores do banco estatal.

O The Keys, onde a CGD tinha investido 307 milhões de euros, foi vendido, em novembro de 2020, à gestora de ativos brasileira SPX, por 95,4 milhões. O montante foi quase todo para o credor hipotecário estatal. Os 18 investidores que realizaram contratos-promessa de compra e venda de moradias neste complexo não recuperaram o investimento, entre os quais se encontram os três apresentadores.

Ant, Dec e Schofield tinham adquirido, segundo o “Jornal de Negócios”, casas no The Keys que incluíam piscinas – uma na cobertura e outra no subsolo, com cinema e bar. Os três apresentadores contrataram uma sociedade portuguesa de advogados para formular uma ação judicial contra o banco estatal português para execução das garantias bancárias na compra das três moradias. Os apresentadores ganharam a ação na primeira instância, mas a CGD recorreu ao Tribunal da Relação. Contudo, voltou a perder e recorreu agora para o Supremo Tribunal de Justiça.