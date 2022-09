A grande divergência da covid-19: a União Europeia compara mal e Portugal ainda pior

Depois da pandemia de covid-19 ter levado à maior recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, as projeções indicam que a economia da União Europeia terá um desempenho abaixo dos Estados Unidos ou da China entre 2019 e 2023. E os países do Sul da Europa, que foram particularmente afetados pela crise pandémica, devem ter uma evolução ainda mais modesta. É este o alerta do estudo "The grand COVID-19 divergence: managing a sustainable and equitable recovery in the European Union", assinado por Grégory Claeys, Zsolt Darvas, Maria Demertzis and Guntram Wolff, economistas do centro de reflexão económica sediado em Bruxelas, Bruegel, e que vai ser apresentado em Lisboa, no âmbito da reunião informa do Ecofin, que decorre entre esta sexta-feira e sábado.

