TAP: SITAVA fala em "estranhas opções de gestão" e antecipa "graves consequências na retoma"

O SITAVA - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos teme pelo futuro da TAP, e aponta como razões de preocupação as negociações do processo de reestruturação em Bruxelas, sobre o qual nada se sabe, a estratégia operacional cujas as opções considera "estranhas" e opacas, a forma como está a ser conduzida pelos recursos humanos a redução de trabalhadores.



"Vivemos hoje na TAP um autêntico pesadelo. Por um lado, uma verdadeira perseguição por parte dos Recursos Humanos, pressionando até à exaustão para conseguirem sempre, mais e mais “rescisões por mútuo acordo”. Por outro, constatando a cada passo, estranhas opções de gestão, sobre as mais variadas matérias, que terão graves consequências na retoma. Veja-se, por exemplo, o que se passa com a redução de custos que não os de pessoal. É uma autêntica nebulosa", afirma o SITAVA em comunicado enviado ás redações.

O sindicato é crítico em relações às opções estratégicas, e diz que "é uma loucura" apontar para 70% do trágego total em conetividade. "À medida que se vão conhecendo as estratégias do setor operacional, mais se adensam as dúvidas, também quanto a essas opções. Ninguém hoje terá qualquer hesitação em afirmar que o negócio da TAP terá que desenvolver-se, maioritariamente, em torno do Hub no aeroporto Humberto Delgado, e para isso é indispensável que se programe o necessário tráfego de “conetividade”. Mas projetar para este vetor 70% do tráfego total, afigura-se-nos uma autêntica loucura que terá graves consequências na operação e na tarifa média".

Dúvidas sobre as opções de Arik De

O SITAVA aponta diretamente o dedo à direção de receitas e redes, liderada por Arik De, que entrou na companhia em novembro de 2019. "Estas tiradas são típicas da Direção de “Revenue and Network” que, sem qualquer experiência no nosso mercado, toma decisões claramente em oposição às opções do acionista Estado para a nossa companhia, à semelhança, aliás, do que já fez noutras geografias, com desastrosas consequências". O sindicato não o diz, mas está a referir-se à passagem de Arik De pela TACV - Cabo Verde Airlines. "Aos responsáveis chamamos a atenção para que, no mínimo, tenham em atenção o histórico do Senhor Diretor", alerta.



É também feito um apelo para que a TAP estabilize. "É urgente que isto estabilize e que parem os despedimentos. Que o “exército” de consultores e advogados saiam da empresa, que o acionista Estado nomeie os novos órgãos de gestão compostos por especialistas, como aliás foi garantido pelo Ministro da tutela, que se reorganizem os serviços com responsáveis alinhados com o interesse da empresa e do país, e que por fim haja paz".

O SITAVA salienta a curiosidade de a consultora BCG, que está a assessorar a TAP, ter muitos espanhóis, nacionalidade do responsável da Direção Geral da Concorrência que está a liderar as negociações, em Bruxelas. "As negociações com a União Europeia acerca do chamado plano de reestruturação da TAP, curiosamente lideradas por um cidadão espanhol de nome Manuel Martinez – outra particularidade deste tenebroso processo é que a maioria dos “técnicos” da BCG são também espanhóis – não terão, por enquanto qualquer resposta", sublinha. E sugere que as negociações "serão empatadas" até que todos os despedimentos exigidos sejam concretizados e que "as companhias concorrentes se instalem nos slots que pretendem extorquir à TAP, nos aeroportos nacionais".



"Mas será que o Governo português não percebe que isto de concorrência não tem nada? E que, pelo contrário, as companhias espanholas são concorrentes diretos e que isto está a enfraquecer a TAP exatamente para beneficiar esses e outros concorrentes?", pergunta o SITAVA.