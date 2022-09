Segurança Social. Já pode requerer o novo regime excecional para regularização de dívidas

A Segurança Social já tem disponível o formulário que permite aos trabalhadores independentes, empregadores e entidades contratantes com contribuições em dívida, requerer o seu pagamento voluntário. O requerimento pode ser feito a partir desta quinta-feira, através da página online da Segurança Social Direta, anunciou a entidade em comunicado. Dívidas podem ser fracionadas em seis prestações mensais, mas em alguns casos o pagamentos poderá ser regularizado em 12 meses.

O acordo de pagamento voluntário disponibilizado pela Segurança Social esta previsto no Orçamento do estado para 2021 e "permite regularizar toda a dívida cujo prazo legal de pagamento termine até 31 de dezembro de 2021", sinaliza o Instituto da Segurança Social (ISS). O pagamento pode ser efetuado até seis prestações mensais. No entanto, para dívidas superiores a 3.060 euros, no caso de pessoas singulares, ou a 15.300 euros no caso de pessoas coletivas, o ISS admite uma regularização mais prolongada no tempo, podendo ir até 12 prestações mensais.

De fora deste plano de pagamento voluntário, que pode ser requerido a partir de 20 de maio por trabalhadores independentes, empregadores e entidades contratantes, ficam todas as "dívidas que estejam em fase de cobrança coerciva ou integradas num outro mecanismo de regularização de dívida (processo de insolvência, de recuperação ou de revitalização, processo especial para acordo de pagamento, processo extraordinário de viabilização de empresas, regime extrajudicial de recuperação de empresas, contratos de consolidação financeira ou de reestruturação empresarial)", lê-se na nota do ISS.

Para registar o pedido acordo para pagamento voluntário, os interessados deverão aceder à sua conta corrente na Segurança Social Direta, aceder à área de pagamentos e planos prestacionais, registando em seguida o seu plano. Em caso de discordância com os valores apresentados, realça a Segurança Social, poderão solicitar informação junto do respetivo Centro Distrital da Segurança Social.

Uma vez requerido este plano, e desde que não falhem os pagamentos, os beneficiários terão acesso à declaração de situação contributiva regularizada, condição essencial para poderem beneficiar dos vários apoios que têm vindo a ser disponibilizados no quadro da proteção do emprego e rendimentos em contexto de pandema.