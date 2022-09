Segurança Social gasta menos 595 milhões nas medidas de resposta à crise do que recebeu do Estado

Na sequência dos efeitos económicos e sociais desencadeados pela crise pandémica, o saldo excedentário da Segurança Social, encolheu 729 milhões de euros face a 2019, para os 2060 M€. Mas, a queda ate podia ter sido superior, já que a Segurança Social recebeu mais do Estado para financiar as medidas de resposta à crise pandémica do que gastou nessas medidas.

Quem o diz é o Conselho das Finanças Públicas (CFP), no relatório sobre a "Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA em 2020", publicado esta quinta-feira.

Numa análise que expurga das contas da Segurança Social os efeitos do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas (FEAC) e em ótica de contabilidade orçamental pública, o CFP escreve que "o saldo da Segurança Social foi positivamente influenciado pelo facto de as transferências do Estado para o financiamento das medidas de resposta à crise pandémica (2492 milhões de euros) terem sido superiores ao montante dessas despesas (1897 milhões de euros)". Uma diferença que, assim, melhorou o saldo da Segurança Social em 595 milhões de euros.

Num esclarecimento enviado à comunicação social, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) contrapõe, contudo, que "as transferências do Orçamento do Estado para a Segurança Social em 2020 destinaram-se não só a financiar as despesas da Segurança Social com os apoios sociais extraordinários que foram criados como, também, a compensar as receitas que deixaram de existir devido às isenções e dispensas contributivas que foram atribuídas às entidades empregadoras que estiveram abrangidas por instrumentos como o lay-off simplificado ou Apoio à Retoma Progressiva".

"Assim, uma parte das transferências do OE não se destina a financiar despesa, mas sim a compensar a perda de contribuições que resultam das medidas de apoio à manutenção dos postos de trabalho", frisa o MTSSS.

O Ministério liderado por Ana Mendes Godinho destaca que o próprio relatório do CFP (página 10) nota que "o incremento das transferências do Orçamento do Estado reflete a incorporação de duas novas componentes na sequência da revisão do OE/2020: (i) a transferência do OE no âmbito das medidas excecionais implementadas para fazer face à situação pandémica provocada pela covid-19 (1944 milhões de euros); e (ii) a transferência do OE para compensar a perda de contribuições devidas ao lay-off simplificado (549 milhões de euros)”.

"É assim totalmente falso que se possa concluir que a Segurança Social tenha deixado por executar 600 milhões de euros de despesa em 2020. Esse montante é relativo à perda de receita contributiva que foi financiada pelo Orçamento do Estado, aliás nos termos da lei", vinca o MTSSS. E contabiliza que "desde o início da pandemia, já foram pagos 3.850 milhões de euros em apoios extraordinários (incluindo isenções e dispensas contributivas), que chegaram a 2,916 milhões de pessoas e a 174 mil empresas".

Receita cresce acima do previsto e despesa abaixo

Segundo o CFP, a receita efetiva da Segurança Social, excluindo o FSE e o FEAC, cresceu 8,7% em 2020 face a 2019, para 31.137 milhões de euros. Uma variação acima da prevista no Orçamento da Segurança Social revisto para 2020 (OSS/2020), que era de 6,1%.

O CFP indica que para a evolução da receita contribuiu o aumento das transferências do Orçamento do Estado em 2581 milhões de euros (mais 34,1%), "as quais incorporam a compensação relativa à perda de contribuições devidas ao lay-off simplificado, assim como pelas transferências do Orçamento do Estado no âmbito das medidas excecionais implementadas para fazer face à situação pandémica provocada pela covid-19, no valor de 549 milhões de euros e 1944 milhões, respetivamente". Ou seja, no total, as transferências do Estado para a Segurança Social para financiar medidas de resposta à crise ascendeu aos referidos 2492 milhões de euros.

O CFP refere ainda o contributo positivo dado pela receita fiscal consignada ao Orçamento da Segurança Social com um aumento de 183 milhões de euros (mais 12,9%) face a 2019.

Um aumento justificado pelas evoluções do IVA social, adicional ao IMI e contribuição do sector bancário.

Em sentido contrário, a receita de contribuições e quotizações registou um decréscimo de 144 M€ (-0,8%) face a 2019, refletindo o impacto causado pela pandemia da doença COVID-19.

Ao mesmo tempo, a despesa justada da Segurança Social cresceu 12,5% face a 2019, para um total de 29.077 milhões de euros. Um incremento "abaixo ainda assim dos 15,8% previstos no OSS/2020", aponta o CFP. O valor da despesa efetiva ficou 843 milhões de euros abaixo do orçamentado. "Este resultado decorre de uma execução da despesa abaixo do valor previsto no OSS/20 em todas as rubricas da despesa corrente e de capital", aponta o CFP.

O relatório refere que "esta execução reflete o impacto da deterioração do cenário macroeconómico decorrente da crise pandémica, a ação dos estabilizadores automáticos, por via do subsídio de desemprego, mas também o impacto orçamental das medidas excecionais de resposta aos efeitos económicos, sociais e sanitários desencadeados por este fenómeno epidemiológico".

O CFP aponta ainda que "as medidas excecionais e temporárias de resposta à covid-19 foram responsáveis por 59% do aumento da despesa efetiva" da Segurança Social em 2020. O montante de 1897,4 milhões de euros relativo às medidas adotadas no âmbito da pandemia representou 6,5% da despesa efetiva em 2020.

Notícia atualizada às 18:27 com o esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social