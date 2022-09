Programas de compra de ativos levam balanço do Banco de Portugal para novo máximo histórico

A pandemia de covid-19 levou a uma forte resposta da política monetária do Eurosistema, com o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais dos países da zona euro a reforçarem as medidas não convencionais, com destaque para os programas de compra de ativos. Como resultado, o balanço do Banco de Portugal (BdP) atingiu um novo máximo histórico no final de 2020, nos 192 mil milhões de euros, mais 20,5% do que no final de 2019, indica o Relatório da Implementação da Política Monetária em 2020, publicado esta quinta-feira pelo BdP.

"Num contexto de forte instabilidade dos mercados financeiros vivido em março de 2020, o Eurosistema reforçou o programa de compra de títulos em vigor (APP, do inglês asset purchase programme) e lançou um novo programa especificamente desenhado para responder à crise pandémica (PEPP, do inglês pandemic emergency purchase programme), cujo envelope financeiro foi sendo sucessivamente incrementado ao longo do ano", destaca o relatório, apontando que o PEPP constituiu "uma resposta decisiva do Eurosistema a situações de maior instabilidade em mercados específicos".

No âmbito do PEPP, o Eurosistema adquiriu cerca de 757 mil milhões de euros de títulos, "tendo o Banco de Portugal adquirido cerca de 14 mil milhões de euros, essencialmente de dívida pública portuguesa", lê-se no documento.

O relatório destaca que esta "atuação do Eurosistema permitiu contrariar o movimento de forte instabilidade dos mercados registado em março e contribuiu para a manutenção das taxas em níveis reduzidos". E recorda que, "em 2020, as taxas de rendibilidade da dívida pública portuguesa atingiram um novo mínimo histórico e os indicadores de stress financeiro associados à dívida pública registaram, em média, valores inferiores aos observados em 2016".

O reforço dos programas de compra de ativos foi, precisamente, o principal fator que determinou o incremento do balanço do Banco de Portugal no ano passado. No final de 2020, registava 69 mil milhões de euros de títulos adquiridos no âmbito dos programas de compra de ativos, ou seja, mais 30,9% do que um ano antes. Neste âmbito destacam-se os títulos adquiridos no âmbito do APP, que subiram 4% face a 2019, para 54,3 mil milhões, e os 14,2 mil milhões de euros de títulos adquiridos no âmbito do PEP.

Desta forma, a rubrica com maior peso no balanço do BdP, do lado do ativo, é a de “Títulos detidos para fins de política monetária”, que reflete as aquisições efetuadas pelo Banco de Portugal no âmbito dos diferentes programas do Eurosistema de compra definitiva de títulos. No final de 2020, esta rubrica representava 34% do ativo, o que compara com 33% em 2019.