Economia portuguesa está a crescer acima de 25% em maio face a 2020, sinaliza o Banco de Portugal

O forte crescimento da economia portuguesa prossegue ao longo de maio, mantendo-se acima dos 25%. É isso que aponta o indicador diário de atividade económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP), cujos dados foram atualizados esta quinta-feira. Números ganham relevância acrescida porque a comparação é feita com um período do ano passado em que o país já estava em processo de desconfinamento, após a 'hibernação' em março e abril para travar a pandemia de covid-19.

Segundo uma nota do BdP, publicada na sua página na internet, na semana terminada a 16 de maio, o DEI apresentou "uma melhoria face à semana anterior".

A média móvel semanal do DEI, nessa semana - que abrange o período entre 10 de maio e 16 de maio -, indica um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 27%. Isto quando a mesma média móvel referente à semana terminada a 9 de maio sinalizava um incremento de 25,7% em termos homólogos.

Recorde-se que na mesma altura do ano passado Portugal já estava em processo de reabertura, após o primeiro confinamento geral, em março e abril de 2020. Ou seja, ao contrário do que aconteceu ao longo de abril, em que o DEI registou variações homólogas acima dos 20%, já não estamos a comparar com um período estrito de confinamento. Contudo, o DEI não abrandou e continua a registar um crescimento muito elevado, sinalizando uma forte recuperação da economia desde meados de março deste ano, quando Portugal começou a sair do seu segundo confinamento geral

O BdP calcula ainda a taxa bienal do DEI que, na prática, nos indica o crescimento acumulado neste indicador entre 2019 e 2021. E essa taxa, em termos de média móvel semanal, tem estado, em regra, em terreno positivo desde o final de abril - embora ainda em valores baixos - , sinalizando que a atividade económica estará já a operar ligeiramente acima do nível pré-crise.

Na semana terminada em 16 de maio, esta taxa bienal do DEI regista um crescimento de 1,4%, o que compara com um incremento de 0,2% na semana terminada a 9 de maio.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país.

Os dados atualizados são divulgados semanalmente pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com informação até ao domingo precedente. A informação disponibilizada refere-se aos valores diários e à média móvel semanal deste indicador.