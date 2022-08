Taxas de juro para a compra de habitação batem novo mínimo em abril

Os portugueses beneficiam de taxas de juro historicamente baixas para a compra de habitação, mas a resposta do Banco Central Europeu às emergentes pressões inflacionistas poderá começar a inverter esta tendência em breve, consideram os analistas.

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,826% em abril, em baixa face aos 0,841% registado no mês anterior, anunciou esta quarta-feira o INE - Instituto Nacional de Estatística. A descida foi mais acentuada nos contratos celebrados nos últimos três meses, cujas taxa desceu de 0,705% em março para 0,655% em abril.

“O decréscimo das taxas de juro implícitas no crédito à habitação é uma consequência das descidas dos spreads praticados pelos bancos e pela atual competitividade existente no sector bancário, para captar novo crédito”, afirma Ricardo Sousa, administrador da Century 21 Portugal.

Ricardo Sousa salienta que, de acordo com a análise dos indicadores económicos, em especial a inflação, a perspetiva é que surja uma pressão cada vez maior para que o Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos EUA interrompam a sua política expansionista e subam as taxas de juro de referência.

Eventual subida dos juros será bem absorvida pelas famílias

“Acreditamos que o impacto de um aumento dos juros nas famílias com crédito habitação e na nova contratação será bem absorvido, caso as subidas sejam progressivas e moderadas” acrescenta Ricardo Sousa. Isto, porque no contexto de taxas de juro historicamente baixas, nos últimos anos a concessão de crédito habitação está a ser realizada com critérios de LTV - rácio financiamento / garantia nos créditos - e DSTI ( que mede o grau solvabilidade de quem pede o crédito) bastante prudentes.

A descida das taxas de juro implícitas no crédito à habitação observada em abril acompanha a tendência verificada desde setembro do ano passado, mês em que se fixava nos 0,966%.

“Esta tendência de baixa foi acompanhada em sentido inverso pelo incremento do capital médio em dívida que globalmente sofreu um acréscimo de 244 euros para 55.915 euros, refletindo o incremento dos montantes de crédito habitação concedido, acompanhando a maior procura por crédito por parte dos clientes do sistema bancário”, nota Gustavo Soares, administrador e proprietário da Engel & Völkers Porto.

“O aumento nos pedidos de crédito tem pressionado a subida aumento das taxas Euribor que poderão ter impacto futuro nos valores das referidas taxas de juro implícitas”, afirma. Contudo a boa notícia é que os portugueses no momento atual veem as suas prestações serem beneficiadas por este decréscimo, remata.