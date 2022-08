Greenvolt negoceia compra de central de biomassa em Inglaterra

A Greenvolt, empresa de energias renováveis do grupo Altri liderada por João Manso Neto, está em negociações para a compra de uma central elétrica alimentada a biomassa em Inglaterra, informou a Altri em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Greenvolt aliou-se a um investidor institucional (não identificado no comunicado) para fazer uma oferta firme por essa central, que está em operação no porto de Tilbury, em Essex, e que tem uma capacidade de 42 megawatts (MW).

"A aquisição, a concretizar-se, ficará sempre sujeita à verificação de um conjunto de condições precedentes habituais em operações desta natureza, pelo que, esclarece-se, não existe ainda certeza quanto à conclusão, com sucesso, desta projetada operação", refere a Altri no seu comunicado.

O valor desta potencial aquisição não foi divulgado.

A Greenvolt é uma empresa de energias renováveis criada a partir do negócio de centrais a biomassa que a Altri já tinha em Portugal. Nos últimos meses a Altri apostou nesta divisão com a contratação de João Manso Neto, ex-administrador da EDP, para presidente executivo e com a decisão de estudar uma potencial entrada em bolsa da Greenvolt.

Em paralelo com essa dispersão de capital a Altri anunciou uma operação de aquisição de uma empresa polaca de energias renováveis que tem para construir uma carteira de projetos com 2800 MW, na sua maioria na Polónia e na Grécia.