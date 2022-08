"Erro de leitura” por parte do Fisco obriga à devolução de reembolsos do IRS

A Autoridade Tributária (AT) cometeu erros no cálculo dos rendimentos dos contribuintes de categoria B com contabilidade organizada, isto é, no momento de fazer contas ao imposto a pagar, a fatura é mais favorável aos sujeitos passivos do que deveria ser. Na prática, estão a ser feitos reembolsos que não correspondem à realidade e que terão de ser devolvidos ao Fisco.

“O problema teve origem num erro de “leitura” para efeitos de liquidação de um campo respeitante ao lucro tributável indicado no anexo C do modelo 3”, esclareceu fonte oficial da AT ao “Jornal de Negócios”. A mesma fonte adiantou que o erro foi detetado pelos serviços no final da semana passada, ficando suspensas as liquidações de declarações com anexo C, o da contabilidade organizada.

Em causa estão “911 declarações que foram liquidadas com o erro em causa e notificadas aos contribuintes”. A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, refere que “pode ser um erro do sistema, mas é muito grave”. “No limite as pessoas podem até ter gastado já o dinheiro do reembolso, que terão de devolver, com os transtornos todos que isso implica”, diz.