SIC avança com nova emissão de obrigações no valor de €30 milhões

A SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“SIC”) avança, em comunicado enviado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que "lançou uma nova emissão de obrigações, designada “Obrigações SIC 2021-2025”, a realizar através de uma oferta pública de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 e de uma oferta pública de troca de Obrigações SIC 2019-2022, emitidas em julho de 2019, por Obrigações SIC 2021-2025". Em junho de 2019 foram emitidas obrigações no valor de 31 milhões de euros.

A emissão, explica a SIC, ascende ao montante global de 30 milhões de euros, podendo as ordens de subscrição ou de troca ser transmitidas junto dos bancos entre 24 de maio e 7 de junho de 2021. Serão emitidas um milhão de obrigações no valor unitário de 30 euros.

A operação de há dois anos ascendeu a 51 milhões de euros e foi um sucesso, com a procura a superar quatro vezes a oferta. A SIC, canal de televisão do grupo Impresa (proprietária do Expresso), conseguiu então conquistar 10.426 investidores. Originalmente a oferta destinava-se a uma emissão de 30 milhões de euros, mas a procura levou a SIC a aumentar a emissão em 21 milhões de euros.

Na nova emissão a data de reembolso será a 11 de junho de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 3,95% ao ano. Já as obrigações emitidas pela SIC a 10 de julho de 2019, com reembolso de capital fixado a 11 de julho de 2022, a taxa de juro fixa bruta foi de 4,50% ao ano.

"Para efeitos de troca, sujeito aos critérios de rateio aplicáveis, a cada Obrigação SIC 2019-2022 corresponderá, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, uma Obrigação SIC 2021-2025 e um prémio em numerário no valor de €0,4917 (correspondente a 1,639% do valor nominal unitário das Obrigações SIC 2019-2022)", explica a SIC no prospeto de emissão publicado no site da CMVM.

A SIC explica ainda que "na data de liquidação da Oferta Pública de Troca (11 de junho de 2021) serão também pagos os juros corridos entre a data de início do período de contagem de juros em curso das Obrigações SIC 2019-2022 (10 de janeiro de 2021, inclusive) e a data de liquidação, exclusive, no montante de €0,56625 por cada Obrigação SIC 2019-2022, sujeito a impostos, comissões e outros encargos".

A SIC, que é o emitente, tem além do serviço de programas televisivo generalista, os canais temáticos SIC Notícias, SIC Internacional, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras e TXILLO (Canais SIC).

Os bancos coordenadores da emissão obrigacionista são Caixa - Banco de Investimento e o Novo Banco.