O PS "fez mal grande parte das privatizações", afirmou o ministro Pedro Nuno Santos, sem poupar PSD e CDS

No Parlamento, em resposta aos deputados no âmbito de um requerimento do PCP para explicar o pedido de insolvência da Groundforce, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, criticou parte das privatizações que o PS fez.



"O PS fez mal grande parte das privatizações. A realidade mostra que privatizações feitas pelo PSD, CDS e PS foram mal feitas", afirmou Pedro Nuno Santos. E ironizou: "Sei que alguns [camaradas] vão ficar chateados". O ministro é conotado com a ala mais esquerda do PS, e nacionalização da TAP, face à qual António Costa nunca fez grandes declarações, reforçou o epíteto.



O governante respondia a uma afirmação do deputado socialista, Hugo Costa, que tinha sublinhado que a Groundforce poderia cair em mãos estrangeiras. "Eu não responderia melhor", frisou Pedro Nuno Santos.

"Acho que não é a mesma coisa uma empresa ter capital nacional ou estrangeiro, mas há uma coisa que eu prefiro, que é ter um sócio sério do que ter um sócio que não é sério. A única forma de garantir que o capital seria nacional era a empresa ser nacionalizada", avançou o ministro.

O ministro adiantou também aos deputados que nenhuma das empresas estrangeiras que mostrou interesse na Groundforce deu sinais de querer afastar-se por causa do processo de insolvência.