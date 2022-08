Está a nascer o maior parque logístico do país. Fica em Castanheira do Ribatejo e é de uma empresa espanhola

A Merlin Properties, a maior empresa imobiliária espanhola cotada em bolsa, abre esta terça-feira as portas de uma nave logística de última geração com 45.171 metros quadrados de superfície locável dividida em seis módulos.

A inauguração marca o fim da primeira fase da Plataforma Logística de Lisboa Norte com um investimento da ordem dos 150 milhões de euros e uma área total de 225 mil metros quadrados de armazéns. Uma vez concluído, este projeto será o maior parque logístico nacional.

“Os ótimos acessos da Plataforma, e a sua localização privilegiada, no concelho de Vila Franca de Xira e no eixo prime logístico do País, permite aos nossos clientes responder de forma eficaz e eficiente às necessidades de cerca de 3 milhões de consumidores”, disse ao Expresso, Ismael Clemente, administrador-executivo da Merlin Properties.

Localizado a 30 quilómetros de Lisboa, o Lisboa Park tem ligações diretas às autoestradas A1, A10 e A9, além de uma estação ferroviária de passageiros e mercadorias, entre outros. O preço de arrendamento proposto pela Merlin é de 4 euros por metro quadrado, em linha com o que se pratica nesta zona (eixo Alverca- Azambuja) , que concentra a maior oferta de logística em Portugal.

“Este armazém logístico, de mais de quarenta e cinco mil metros quadrados, enquadra-se na estratégia de crescimento da Merlin em Portugal e procura responder aos cada vez mais exigentes requisitos do mercado logístico”, acrescentou Ismael Clemente.

Para fazer face aos requisitos da procura por parte dos grande operadores internacionais, cuja operação é cada vez mais robotizada, a nave tem um pé direito com 14,7 metros de altura – o equivalente a um prédio de habitação com cinco andares. Segundo a empresa, a infraestrutura com com um grande número de docas (1 por cada 500 m2) e a possibilidade de operar pela parte traseira com carrinhas, por exemplo.

Segundo a Merlin, o parque de Castanheira do Ribatejo incluirá também o futuro centro logístico do grupo Jerónimo Martins, cujo desenvolvimento “está previsto arrancar em breve”.

Para a empresa, o parque de Castanheira do Ribatejo tem flexibilidade para se adaptar às necessidades dos operadores e do mercado, com uma grande capacidade de desenvolvimento para executar projetos chave na mão ou outros projetos de investimento. “Os trabalhos de construção da segunda fase deverão arrancar também em breve, dependendo das manifestações de interesse por parte dos operadores”, segundo fonte da empresa.

Com esta operação em Portugal, a Merlin reforça a sua presença no segmento de logística na Península Ibérica, estando presente nos principais pontos chave da distribuição de mercadorias como Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Saragoça e Vitória-Bilbau.