Portugueses compraram mais 35 mil telemóveis no 1.º trimestre de 2021 do que no mesmo período do ano passado

As vendas de smartphones atingiram os 563 mil aparelhos no primeiro trimestre do ano, mais 35.500 em comparação com 2020. O mercado estava em queda há sete trimestres. O preço médio de venda caiu 4,7%, para 306 euros.

Francisco Jerónimo, membro da consultora IDC, especializada em tecnologia, explicou ao jornal “Correio da Manhã” que as pessoas que "precisavam mudar de telemóvel conseguiram bons aparelhos por um preço baixo”. O preço médio de telemóvel da Samsung, por exemplo, caiu 24% face ao primeiro trimestre de 2020, situando-se agora nos 290 euros.

O especialista alerta, no entanto, que isto não significa que o mercado "vá continuar a crescer”. Desde 2016 que a venda destes produtos tem descido e, segundo o jornal, atualmente uma pessoa pode manter o telemóvel durante uns quatro ou cinco anos, porque os saltos tecnológicos já não tão grandes.