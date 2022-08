Audição a Nuno Vasconcellos sobre o Novo Banco ainda está por confirmar: advogado avisou que a rede não é boa

A audição de Nuno Vasconcellos na comissão de inquérito ao Novo Banco, agendada para a próxima quinta-feira, 20 de maio, pode afinal não acontecer.

“A confirmar”: é a indicação que consta do agendamento previsto no site do Parlamento para a audição de Nuno Vasconcellos, o antigo presidente do grupo Ongoing, devedor que tinha uma dívida superior a 600 milhões de euros perante o Novo Banco.

Ora, a audição – por videoconferência, por estar no Brasil – não está ainda confirmada por uma questão de comunicações: o advogado de Nuno Vasconcellos enviou uma carta para a comissão de inquérito em que transmitiu que o antigo rosto da Ongoing tinha dificuldades de rede e que ainda teria de confirmar se poderia mesmo haver sessão.

Por estar fora do país, Vasconcellos não é obrigado a prestar esclarecimentos em sede de comissão parlamentar de inquérito, mas, após ter saído uma notícia sobre as dificuldades dos serviços parlamentares em contactá-lo, um seu representante manifestou a disponibilidade do empresário - declarado insolvente em Portugal - para ser ouvido.

Daí, deu-se a calendarização deste trabalho para esta quinta-feira, mas agora a semana começa com incerteza.

A ocorrer a audição, Vasconcellos será o quarto grande devedor do Novo Banco a ser ouvido pelos deputados do inquérito parlamentar, depois de Bernardo Moniz da Maia (Sogema), João Gama Leão (Prebuild) - que se deslocou de Madrid para ser ouvido - e Luís Filipe Vieira (Promovalor).

Com uma relação próxima com o BES, a Ongoing era a proprietária do "Diário Económico", foi acionista da PT e da Impresa (dona do Expresso). Sem dividendos da operadora, e com o fim do BES de Ricardo Salgado, a Ongoing acabou por ir para a insolvência, não sem antes contar com ajuda do Novo Banco no início da sua vida.

A comissão de acompanhamento do Novo Banco, criada em 2017, não teve capacidade para perceber se a Ongoing tinha, de facto, "substância" para poder vir a reembolsar a sua dívida.