Morreu o investigador Pedro Lains

O economista e investigador, que era coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Pedro Lains, morreu este domingo à tarde, aos 62 anos, vítima de de cancro. A notícia foi avançada por António Costa Pinto.

"É com muito pesar que informo que faleceu esta tarde o nosso colega do ICS-UL e meu amigo, Pedro Laíns", escreveu o politólogo na sua página de Facebook. "Foram muitos anos de uma relação sempre excelente, desde os tempos em que me contactou na década de 1980, quando pensou fazer o Doutoramento no Instituto Universitário Europeu de Florença, até ficarmos colegas em Portugal, vizinhos de andar e de muitas outras coisas e lugares", escreve António Costa Pinto.

"Foi um excelente académico, com uma presença internacional marcante na História económica", destacou ainda António Costa Pinto em declarações ao Observador.

Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e com um doutoramento em História pelo Instituto Universitário Europeu, Pedro Laíns deixa uma vasta obra sobre a história económica de Portugal dos séculos XIX e XX. Além de ter sido coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o economista também era professor convidado da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica.