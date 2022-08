Revisores de conteúdo do Facebook denunciam condições laborais

Os moderadores de conteúdo que reveem, a partir de um dos centros da Accenture em Lisboa, as publicações dos utilizadores do Facebook querem ver melhoradas as suas condições de trabalho. Queixam-se, entre outras coisas, do “ritmo de trabalho muito intenso”, com “horários sobrecarregados”, “um controlo muito apertado” e “metas de produção muito elevadas”. As metas de produção para cada trabalhador, sabe o Expresso, são definidas pela Accenture em função dos objetivos de produção acordados entre o Facebook e a empresa para aquele projeto da rede social em Lisboa.

Os trabalhadores criticam ainda as condições salariais e os critérios na atribuição dos bónus, diz ao Expresso Dinis Lourenço, dirigente do Sindicado dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).