Banqueiros confiantes na recuperação mas sem euforias com o PRR

Há otimismo, mas não é tempo de euforias. Há sinais positivos, mas o caminho é sobre gelo fino. É o percurso que a banca tem para trilhar, assombrada pelos problemas reputacio­nais, que nos últimos tempos se agravaram com as audições dos grandes devedores do Novo Banco. O diagnóstico é feito pelos cinco principais banqueiros portugueses no CEO Banking Forum, organizado em parceria entre o Expresso e a consultora Accenture. Uma das suas preocupações neste momento é que haja uma boa utilização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tiram força à ideia de que a solução para o sector bancário passa por fusões e aquisições. O único a admitir esse interesse de forma mais aberta foi António Ramalho, do Novo Banco.

Miguel Maya assumiu alguma preocupação com o momento que se vive, por haver um “grande nível de imprevisibilidade”, ainda que sublinhe que o fim das moratórias não é “nenhuma bomba-relógio”. O presidente executivo do BCP explica: “É um escudo protetor. O que temos é de ter a certeza de que, quando se retirar o escudo, já não há situação de conflito, que a economia regressou à normalidade.” E mostra-se otimista com os sinais que vai vendo. “As exportações atingiram um ponto muito elevado já no passado mês”, o que são notícias “francamente positivas”. Ainda que lembre que “estar otimista não significa que a situação não seja grave”.