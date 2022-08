Reserva Federal afasta fantasma da inflação e mercados acalmam nervosismo

Depois de três dias de perdas generalizadas devido aos receios de uma subida da inflação, os mercados internacionais começaram a recuperar a calma com o aproximar do fim de semana. Perante o salto de 2,4% para 4,2% dos preços nos EUA entre março e abril, logo após a China também ter anunciado um aumento do Índice de Preços no Consumidor (IPC) maior do que o esperado, os investidores retraíram-se com receio de um aperto da política monetária e os mercados ressentiram-se.

Houve sucessivas declarações por parte dos bancos centrais, sobretudo da Reserva Federal dos EUA, de que a subida de preços se deve a efeitos de base e por isso deverá ser apenas temporária. A suportar a tendência de recuperação, houve também a divulgação dos dados das vendas a retalho – o segundo indicador mais importante depois dos dados do emprego – que dão conta de uma estagnação em abril depois de uma subida de 10,7% em março.

Deste modo, na esteira da recuperação de Wall Street, Tóquio e os mercados asiáticos fecharam a semana com fortes ganhos, e os mercados europeus retomaram alento, depois de terem começado a semana com máximos históricos, nomeadamente do índice STOXX600, que agrega títulos de 17 países europeus.

Na Europa, Londres, Frankfurt, Paris, Madrid e Lisboa corrigiram as perdas e encerraram esta sexta-feira em alta.

O nervosismo do mercado quanto à aceleração da inflação acalmou esta quinta-feira com a publicação dos dados do emprego e, sobretudo, com as declarações do vice-presidente da Reserva Federal dos EUA, Richard Clarida, que, apesar de surpreendido com o aumento dos preços, disse tratar-se de uma pressão inflacionista “temporária”. Em linha com o que Jerome Powell, o presidente do banco central norte-americano tem reafirmado nas últimas semanas.

Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, nota que entre quarta-feira e sexta-feira outros membros da FED, tais como o seu diretor, Christopher Waller, referiram que as taxas de juro não vão subir até que se assista a uma inflação acima da meta por um longo período de tempo ou uma inflação excessivamente elevada. “É provável alguma volatilidade no curto prazo, à medida que os mercados reagem aos vários índices de preços no consumidor e no produtor, e a outros indicadores económicos em busca de pistas sobre o caminho para a política monetária dos EUA”, nota o economista.

A FED poderá abrir a discussão sobre a redução gradual das suas compras de ativos na reunião de política no próximo mês (dias 15 e 16 de junho).

Como a FED vê a inflação

Para aferir a inflação, o economista salienta que o índice preferido da Reserva Federal é o PCE (Índice de Despesas de Consumo Pessoal), que exclui alimentos e energia. “O PCE ‘core’ foi de 1,8% em março, relativamente ao mês homólogo. Espera-se agora uma taxa 1,8% também em abril, dado que será divulgado a 28 de maio”, acrescenta. Um valor significativamente abaixo do registado pelo IPC esta quarta-feira de 4,2%. O cabaz de bens e serviços do PCE é atualizado com mais frequência do que o do IPC e os produtos que encarecem são substituídos por sucedâneos mais baratos, por isso, o PCE tende a ser mais baixo.

No final de agosto do ano passado, a FED anunciou uma significativa alteração da sua política monetária ao nível da inflação para “metas de inflação média”. Ou seja, explica Paulo Rosa, a Reserva Federal permite, atualmente, que a inflação seja ligeiramente acima da meta de 2% “por algum tempo” após períodos em que tenha caído abaixo desse objetivo, como durante a pandemia e nos últimos anos. Acrescenta ainda que a FED alterou também a abordagem do emprego dando maior enfoque aos norte-americanos que estão na parte inferior do espectro de rendimentos, ou seja, os americanos de rendimentos mais baixos e moderados.

Reabertura da economia e falta de oferta

Se a semana termina com a recuperação dos mercados e os investidores mais atentos à forma de aferição do nível de inflação na ótica da FED, o nervosismo instalou-se logo na segunda-feira no mercado nova-iorquino, chegando à Europa no dia seguinte. O receio quanto à subida de preços afastou os investidores das ações de crescimento em favor das ações cíclicas, que podem beneficiar mais com a reabertura da economia. “O gradual aumento da procura colide com a oferta restrita de materiais básicos, habitual no início de um novo ciclo económico, e agudiza as preocupações com a inflação”, acrescenta Paulo Rosa. Na terça-feira, as ações europeias caíram dos máximos históricos alcançados na véspera penalizadas pelos setores de viagens, retalho e tecnologia. O sentimento global tornou-se relativamente avesso ao risco devido às preocupações com o aumento da inflação nos EUA. As norte-americanas encerraram em baixa na terça-feira, com o aumento dos preços das “commodities” e a escassez de mão de obra a agravarem os receios de que, apesar das garantias da FED, os aumentos de preços no curto prazo podem-se traduzir em inflação de longo prazo. “Os dados do JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) mostraram que as vagas de emprego em várias empresas americanas aumentaram para níveis históricos em março, mais uma prova da escassez de mão de obra”, afirma.

A oferta de trabalho não está a acompanhar o aumento da procura, à medida que os empregadores lutam para encontrarem trabalhadores qualificados. Na quarta-feira, as ações norte-americanas registaram a maior queda das últimas 11 semanas, e os rendimentos do tesouro dos EUA subiram, após os preços no consumidor em abril, medidos pelo IPC, atingirem o nível mais alto desde setembro de 2008.

Matérias-primas em máximos e escassez de semicondutores

A elevada liquidez, a escassez global de semicondutores e o regresso no último mês à tendência fortemente altista nos preços das “commodities” aumentaram os receios de inflação, à medida que as economias desenvolvidas reabrem gradualmente. Os preços do minério de ferro e do aço de referência da China, e os preços do cobre alcançaram níveis recordes devido às expetativas de melhoria da procura e perante o “estrangulamento” da oferta” da oferta. Porém, as ações europeias subiram na quarta-feira, lideradas pelas valorizações dos títulos do setor energético, impulsionado pelos preços do petróleo em máximos dos últimos dois anos. Os robustos relatórios de lucros de empresas europeias e sinais de uma rápida recuperação económica compensaram as preocupações quanto a um rápido aumento nos preços do consumidor dos EUA. Dados mostraram também que a economia do Reino Unido cresceu em março 2,1% acima do que era esperado em relação a fevereiro.