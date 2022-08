Investimento superior a €250 milhões em residências para seniores

Perante o tsunami etário que se advinha com o aumento da esperança média de vida, as residências para seniores estão na mira dos investidores nacionais e estrangeiros. Longe ainda da realidade de França, Reino Unido ou Escandinávia no acompanhamento de cidadãos mais velhos, Portugal assistiu nos últimos três anos à entrada em força de grandes operadores/investidores internacionais nas residências para seniores (Senior Living).

Uma tendência que deverá quase duplicar no próximo ano e meio o investimento feito desde 2018. A oferta que começa a desenhar-se combate o tradicional estereotipo negativo do ‘lar de idosos’ — com poucas condições e característico do fragmentado mercado nacional. Existe uma diversificação de propostas que vão além das residências assistidas, ou medicalizadas, para incluir condomínios e até ‘comunidades’ para idosos independentes.