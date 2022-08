Pandemia abranda, PIB acelera

Dois meses depois do início do desconfinamento, a informação sobre a evolução da economia portuguesa é ainda parcelar. Mas, questionados sobre o que se pode já con­cluir com os indicadores disponíveis, os economistas ouvidos pelo Expresso usam expressões como “acentuada dinâmica” ou “excelentes notícias”. E a inclusão de Portugal na lista verde do Reino Unido abre a porta a um verão forte no turismo.

Com a pandemia a recuar, a vacinação a acelerar, o país a reabrir, a confiança dos consumidores “aumentou significativamente” — palavras do INE — em abril, à semelhança de março. Também em abril as compras na rede Multibanco subiram 70%, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros aumentaram 439% e o consumo de eletricidade cresceu 6,5%. Em março, a taxa de desemprego recuou para 6,5% e os novos créditos à habitação atingiram €1382 milhões, um recorde desde 2008. “Os indicadores revelam acentuada dinâmica da atividade económica à medida que o desconfinamento avança”, diz Paula Carvalho, economista-chefe do BPI. Há um efeito de base importante devido ao primeiro confinamento geral, em março e abril de 2020, quando a economia caiu a pique. Mas “mesmo retirando este efeito, há evolução positiva”, frisa.