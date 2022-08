Lucros da CGD descem para 81 milhões de euros no primeiro trimestre

Os lucros da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ascenderam a 81 milhões de euros, numa descida de 6,5% face a igual período do ano passado. Para Paulo Macedo, presidente da Caixa, apesar da queda os resultados até são "robustos".

Nos primeiros três meses do ano a Caixa decidiu reforçar as imparidades por conta do covid-19 no montante de 59,6 milhões de euros. No total, entre 2020 e 2021, o banco público já contabilizou 370 milhões de euros por conta da pandemia como prevenção dos impactos que podem ocorrer. O reforço realizado neste trimestre aconteceu devido ao fim das moratórias em setembro, apesar de a CGD afirmar que não existe deterioração da carteira.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE), que serve para medir a capacidade de retorno ao acionista, ficou nos 4,2%.

Paulo Macedo explicou que os resultados do primeiro trimestre, como é já costume, acomodam "todos os custos regulatórios" relativos às contribuições para o Fundo de Resolução (a contribuição periódica e extraordinária) assim como a contribuição de solidariedade que os bancos tiveram de começar a pagar em 2020.

A margem financeira caiu 11,5%. Para isso continua a contribuir "em especial a queda das taxas de juro no mercado, com reflexo direto nos indexantes da carteira", assim como pela "baixa generalizada dos spreads nas novas operações de crédito", refere o banco.

Em contrapartida, os custos de estrutura registaram uma redução de 6% face aos primeiros três meses de 2020.

A qualidade dos ativos registou melhorias. O rácio de NPL (malparado) caiu para 3,6% e o rácio liquido de imparidades totais é de 0%. O nível de cobertura específica foi reforçado para 63,3%, o que compara com 44% da média dos bancos europeus.

Em Portugal o crédito às empresas registou um crescimento de 1,5% e os depósitos dispararam 11,7%. As comissões subiram 2%, sobretudo por via de operações fora do balanço, como fundos de investimento. Os depósitos cresceram 11,7%.

Paulo Macedo fez questão de sublinhar o fim do Plano Estratégico acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, devido à capitalização de 3,9 mil milhões em 2017. "Terminámos o plano com sucesso. O que permitiu registar uma melhoria claríssima da solvabilidade do banco e da sua rentabilidade.

" A Caixa já recuperou todos os prejuízos de 1800 milhões de euros. Tem melhor qualidade de ativos, e um terço dos NPL (malparado) do que tinha em 2016". Concluindo que durante os últimos anos a estrutura do grupo, a sua governance e a gestão do risco foram melhoradas e simplificadas.