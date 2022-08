Kondratieff, o russo que inventou os ciclos longos

Nikolai Dmitrievich Kondratieff, o mais velho de dez irmãos de uma família camponesa de uma aldeola perto de Moscovo, ficou para a história económica como o pai dos ciclos longos da economia capitalista desde a Revolução Industrial. Teoria que lhe valeu a condenação severa pela ortodoxia soviética e até o desdém irónico de eminentes economistas ocidentais, como o Nobel Paul Samuelson, que a considerava “ficção científica”, em declarações à revista “Business Week” em 1982.

A descoberta daqueles ciclos, nos tempos em que ainda era uma das mentes brilhantes da galeria de economistas do jovem regime soviético, custou-lhe, mais tarde, a vida. Ao fim de oito anos de prisão foi executado em setembro de 1938 num dos mosteiros de Suzdal, que serviam então de prisão política, numa das purgas ordenadas por Estaline. Um ano depois, a descoberta do economista russo ganharia notoriedade académica mundial. Um outro economista, o austríaco Joseph Schumpeter, batizou de “vagas de Kondratieff” as flutuações cíclicas de 48 a 60 anos que o russo encontrara nomeadamente nas séries de preços, taxas de juro e salários que analisou para a Alemanha, França, Estados Unidos e Inglaterra entre 1790 e 1921.