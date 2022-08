Groundforce. Decisão da insolvência vai demorar e os salários estão em risco

Há uma enorme incerteza sobre qual será o desfecho da insolvência da Groundforce, pedida esta semana pela TAP, e o grau de turbulência que esta irá trazer ao sector. É esperada litigância por parte de Alfredo Casimiro, o acio­nista maioritário (50,1%), que se manifestou surpreendido com a decisão da TAP — acio­nista (49,9%) e cliente da Groundforce — e ameaça contestar. Um passo da companhia aérea que contou com o apoio do Ministério das Infraestruturas, que se viu envolvido neste processo quando a empresa de handling falhou o pagamento dos salários em fevereiro e as negociações para encontrar uma solução com Alfredo Casimiro falharam, azedando as relações.

Há um braço de ferro entre Casimiro e a TAP/Governo — ambos interessados em afastar o acionista maioritário — que poderá tornar o processo de insolvência um calvário.

