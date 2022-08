Estado poupou mais de €200 milhões com PPP da saúde

Feito um balanço, o Tribunal de Contas (TdC) não tem dúvidas sobre as vantagens que as parcerias público-privadas (PPP) na saúde trouxeram ao Estado, ao longo da última década. Num relatório-síntese a que o Expresso teve acesso, o TdC realça que “as PPP hospitalares geraram poupanças para o Estado” e “foram genericamente mais eficientes do que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis”.

Embora vantajosas, nem todos os pressupostos traçados quando da celebração das parcerias se confirmaram. O relatório do TdC juntou informação sobre os hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Loures e Cascais até setembro de 2020, e lembra que na assinatura dessas PPP (entre 2008 e 2010) era estimada uma poupança de €671 milhões no conjunto destes quatro projetos. Um relatório da UTAP (Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, do Ministério das Finanças) concluiu pela vantagem económica da gestão privada face à gestão pública, mas apenas estimou para aqueles quatro hospitais poupanças de €203 milhões (menos de um terço do que o Estado esperava no arranque das PPP).