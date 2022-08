Economia mundial acabou de entrar na onda verde

A economia mundial já entrou numa nova onda em que as tecnologias verdes vão moldar o desenvolvimento do capitalismo. Numa galeria de ciclos económicos que duram entre cinco a seis décadas, e que foram batizados com o apelido do economista soviético Nikolai Kondratieff, esta vaga seria a sexta desde o início da Revolução Industrial, avança Hans-Jorg Naumer, diretor global do mercado de capitais e investigação temática da Allianz Global Investors (AGI).

O combustível para este novo ciclo de longa duração é a convergência entre a inteligência artificial (IA) e as tecnologias ambientais, diz-nos o especia­lista alemão. “Caminhar no digital, mais precisamente na IA, é o principal requisito para caminhar para o ‘verde’”, sublinha. Desse entrelaçamento, Naumer cita várias áreas de aplicação que vão estar em alta — como, por exemplo, a logística inteligente, as cidades inteligentes, as redes de energia inteligentes e a própria agricultura inteligente.