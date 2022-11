Groundforce: Paulo Neto Leite destituído por "justa causa" e com a possibilidade de ser "responsabilizado criminalmente" por Casimiro

A Assembleia Geral de acionistas da Groundforce deliberou esta quarta-feira "a destituição por justa causa e com efeitos imediatos" do Paulo Leite, que foi até há pouco o CEO da empresa", afirma a Pasogal, acionista maioritária da empresa de handling, em comunicado.

Soube-se mais tarde, que a TAP não aderiu à proposta de destituição do presidente executivo da Groundforce apresentada pela Pasogal, de Alfredo Casimiro, abstendo-se na votação.

Numa nota violenta, enviada às redações, a empresa de Alfredo Casimiro explica que "esta deliberação fundamenta-se na prática de sucessivos atos de gestão que lesaram a empresa, bem como de notícias alimentadas pelo próprio e nunca desmentidas, que contribuíram para a deterioração do ambiente interno e da relação entre os seus acionistas".

Paulo Neto Leite entrou na Groundforce no final de 2016 por convite de Alfredo Casimiro, tornou-se presidente em julho de 2017, e o seu mandato terminava em dezembro de 2021. Mas as relações deterioram-se e entraram em rutura, levando primeiro ao afastamento da presidência e a agora da administração.

O gestor tem dito sempre que cumpriu os deveres fiduciários e defendeu os interesses da empresa e dos trabalhadores. Mas Casimiro considera que este defendeu interesses próprios e por isso é que decidiu preparar-se para avançar com a compra da participação da Pasogal, através de um managment buyout (MBO).



"Ao CEO [presidente da Comissão Executiva] e à Comissão Executiva exigia-se o foco total na gestão do dossier do empréstimo bancário no valor de 30 milhões de euros, com aval do Estado (através do Banco de Fomento), de que a empresa dependia para sobreviver. Pelo contrário, a atuação do Eng. Paulo Leite foi pautada por jogadas e intrigas políticas, por omissão de informação, por mentiras e por manobras pérfidas que tiveram como único objetivo a desestabilização da empresa, o prejuízo da imagem púbica e privada dos seus acionistas, para que, enfim, pudesse operar o tão noticiado “MBO”, que só a ele interessava e que pretendia afastar de cena o acionista que o tinha nomeado", lê-se no comunicado.

O pedido de empréstimo de 30 milhões de euros, avançou em julho, mas o Governo não deu luz verde ao apoio. Aliás, a única empresa do setor da aviação que teve apoio público foi a TAP.



Alfredo Casimiro avança que vai ser feita uma "rigorosa auditoria legal", não afastando o Conselho de Administração da Pasogal, detentora de 50,1% da Groundforce, a hipótese de o "vir a responsabilizar criminalmente por gestão danosa, utilização e divulgação a terceiros de informação sigilosa da empresa e dos seus acionistas, obtida no âmbito das suas funções de administrador".

