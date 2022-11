Exportações disparam 28,8% em março

As exportações portuguesas de bens registaram um forte crescimento em março, subindo 28,8% face ao mesmo mês do ano passado, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta segunda-feira. Em fevereiro, o incremento tinha ficado pelos 2,6% em termos homólogos.

Ao mesmo tempo, as importações subiram 12,2% em março em termos homólogos, o que compara com um recuo de 10,4% em fevereiro.

São números expressivos, influenciados pelo efeito de base, nota o INE: "Estas variações homólogas, em março, incidem sobre o primeiro mês de 2020 em que o impacto da pandemia COVID-19 já foi sentido significativamente".

Analisando as exportações, a autoridade estatística nacional destaca o acréscimo nas exportações de Material de transporte (onde se inclui a inclui a indústria automóvel), com uma subida de 61% em termos homólogos.

Já ao nível das importações, o INE salienta o aumento de 15,1% nos Fornecimentos industriais e de 27,3% nas Máquinas e outros bens de capital (+27,3%). São números que dão bons sinais sobre o comportamento do investimento em Portugal, em março.

Tudo somado, o défice da balança comercial de bens diminuiu 555 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020, atingindo 1.002 milhões de euros em março de 2021, indica o INE.

No cômputo do primeiro trimestre deste ano, as exportações de bens aumentaram 6,2% e as importações diminuíram 5,3% face ao 1º trimestre de 2020. Comparando com o 1º trimestre de 2019, ou seja, com a situação pré-pandemia, as exportações aumentaram 3% e as importações diminuíram 8,4%, indica a autoridade estatística nacional.