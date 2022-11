BPI multiplica lucros por dez no primeiro trimestre

O BPI obteve um lucro de 60 milhões de euros nos primeiros três meses de 2021, um número que multiplica por dez o resultado líquido obtido no mesmo período de 2020. O alívio na constituição de imparidades, ao contrário do ano anterior, foi a grande justificação para estes números num trimestre em que o país voltou a estar confinado devido a medidas de combate à propagação da covid-19.

A maior parte do lucro foi obtida na atividade em Portugal (54 milhões), havendo depois um contributo mais modesto, de 6 milhões, pelas operações em Angola e Moçambique, de acordo com as informações que constam do comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Registámos um crescimento significativo do produto bancário, assente na resiliência da margem financeira, no aumento da venda de produtos de poupança e investimento (seguros de capitalização e fundos de investimento) e na gestão rigorosa do balanço”, indica João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo, na nota de imprensa.

“Os resultados são bons, claramente bons em qualquer circunstância. Mostram que o banco está a trabalhar bem num momento de grande desafio. Apanhámos um período largo de confinamento”, repetiu o CEO na conferência de imprensa.

Imparidades ajudam atividade em Portugal

A rubrica de imparidades (reconhecimento antecipado de perdas) deu um contributo positivo de 9,6 milhões de euros, o que se opõe totalmente ao que aconteceu há um ano, em que o dinheiro colocado de lado causara perdas de 32 milhões de euros. O banqueiro explicou que esta diminuição se deveu à venda de uma carteira de crédito (a carteira era de 296 milhões de euros, e a alienação permitiu um ganho de 24 milhões de euros, antes de impostos). O rácio de exposições problemáticas (NPE), onde se encontra por exemplo crédito malparado, deslizou de 2,3%, em março de 2020, para 1,5%, um ano depois.

A nível operacional, a margem financeira (diferença entre juros cobrados e juros pagos) subiu 3,1%, mas os resultados em operações financeiras deram um contributo mais expressivo, sendo que as comissões bancárias avançaram 5,4%. Ao todo, o produto bancário, que resulta de todas estas rubricas de proveitos, ascendeu 17,1% para 68,9 milhões de euros. O banco indica que 70% das vendas de produtos e serviços são iniciadas pelo canal digital, defendendo que são resultados da transformação digital.

Por sua vez, os custos deslizaram 3% para 109,6 milhões de euros, pelo que o resultado operacional, por si, já mostrava um crescimento de cerca de 75%. Com o alívio nas imparidades, chega-se aos lucros de 53,9 milhões em Portugal.

Calma na análise dos próximos anos

Apesar do número positivo este ano, o CEO alerta para euforias. “A atividade não está parada, apesar da pandemia. Há setores muitíssimo atingidos e, apesar dos impactos diferenciados, continuamos a apresentar bons resultados. É importante não tirar conclusões precipitadas com os períodos de 2020. Vamos ter volatilidade na comparação dos próximos trimestres, comparações vão ser difíceis de efetuar, tendo em conta a grande prudência que colocámos na gestão do banco”, declarou Oliveira e Costa.

Depósitos continuam a somar

Em relação a recursos dos clientes, há um aumento homólogo de 9,7%, em especial nos depósitos, que somaram 26,6 mil milhões de euros. “No caso do BPI temos um aumento significativo dos recursos totais, para o que contribui o tema das moratórias, por causa do congelamento de prestações de moratórias”, sublinhou o CEO que revela que há 4,5 mil milhões de euros em crédito sob moratórias (98% das quais em situação regular).

A nível de carteira de crédito, houve um aumento de 6,2% em termos homólogos para 26 mil milhões de euros, sustentado sobretudo pelo crédito a empresas. No crédito à habitação houve um crescimento de 11% e já se nota, ressalvou Oliveira e Costa, uma recuperação no crédito automóvel (“o que tem a ver com um prudência dos portugueses face ao crédito ao consumo”).

Olhando para o capital, o rácio mais rigoroso (CET1) era de 14,4% em março, acima dos 14,1% de dezembro, sendo que o rácio total é de 17,6%, subindo também face aos 17,3%. Já o retorno sobre os capitais próprios da atividade recorrente (que quanto maior, mais atrativo é) deslizou: de 7,1% para 4,7% no espaço de um ano.

O BPI conta com menos 18 balcões no país, totalizando 404, sendo que saíram 25 trabalhadores no início do ano, sendo agora 4597 funcionários.