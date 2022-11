Desflorestação. Pode um banco fazer mal a uma árvore?

Os bancos chineses estão a ser acusados internacionalmente de, alegadamente, estarem a financiar a desflorestação de vastas áreas verdes em vários continentes.

Um relatório da organização Forests & Finance, divulgado esta semana em primeira mão pelo “Financial Times”, revela que o envolvimento de Pequim neste assunto sai claramente prejudicado, pois, apesar de tudo, a China tem sido globalmente aceite como líder mundial na campanha contra as alterações climáticas, sobretudo pela sua forte aposta nas energias renováveis — é o país, por exemplo, que todos os anos mais investe em eólicas.

De acordo com o relatório, os bancos chineses são os segundos maiores financiadores de várias empresas da área das commodities (matérias-primas básicas) que atualmente se encontram direta ou indiretamente implicadas no processo de desmatamento da floresta tropical. E naquele documento são levantadas dúvidas sobre as ambições de Pequim em querer ser, de facto, um líder global na luta contra as alterações climáticas.

Os dados analisados pela Forests & Finance — que é uma organização global de entidades não governamentais — mostraram que de janeiro de 2016 a abril de 2020 as instituições financeiras chinesas disponibilizaram 15 mil milhões de dólares em empréstimos e serviços a empresas que comercializavam commodities ligadas à desflorestação no Sudeste Asiático, Brasil e África.

As empresas chinesas envolvidas no comércio de celulose e papel, óleo de palma, soja, borracha e madeira operam, em grande parte, fora dos países onde é feita a desflorestação e são regularmente financiadas por bancos chineses. O Brasil foi responsável pelo maior volume de recursos derivados do desmatamento, mas a maioria dos empréstimos para o financiamento dessa atividade foi feita dentro do próprio sistema financeiro do país.

A questão, segundo o relatório a que o Expresso também teve acesso, é que as instituições financeiras chinesas estão por detrás das suas congéneres brasileiras (num montante que envolve 53 mil milhões de dólares) e são mais relevantes que as instituições financeiras da Indonésia (que representam 14 mil milhões de dólares) igualmente envolvidas neste processo. “As instituições financeiras chinesas desempenham claramente um papel significativo no financiamento de empresas de risco florestal”, sublinha o relatório.

E ainda refere que, apesar de tudo, os reguladores do sector financeiro chinês desenvolveram várias medidas, na última década, para promover finanças sustentáveis.

Por exemplo, na reunião máxima das Nações Unidas sobre biodiversidade, em outubro de 2020, o Presidente Xi Jinping pediu esforços sustentados de todos para melhorar a conservação da biodiversidade e da governança ambiental global.

Nesse contexto, o relatório da Forests & Finance apresenta uma análise do financiamento de forest risk por instituições financeiras chinesas, os riscos aos quais ainda estão expostas, e recomenda uma série de etapas concretas para mitigar riscos financeiros relacionados com aquele tipo de práticas.

Entre as medidas recomendadas destacam-se, acima de tudo, o cumprimento rigoroso das boas políticas ambientais; uma due diligence aprimorada para aferir do grau de integridade dos clientes; uma monitorização regular das empresas financiadas ou a financiar no futuro, e ainda desinvestimento em áreas consideradas críticas e potencialmente lesivas das normas ambientais globais em vigor.