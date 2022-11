O medo gerado pela pandemia deixou as cidades vazias de um dia para o outro, sem carros, sem gente, sem negócios, sem economia, praticamente sem vida.

Ora, acontece que as cidades são, por natureza, sinónimo de aglomeração, densidade, massificação, ou seja, terreno fértil para a expansão do vírus da covid que virou o mundo do avesso.