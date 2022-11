Águas de Portugal prepara plano de investimento de €1,5 mil milhões

A Águas de Portugal (AdP) está a preparar um novo ciclo de projetos que irá acelerar os investimentos do grupo em várias áreas e que se materializará num pacote de €1,5 mil milhões a aplicar entre 2022 e 2026, revelou ao Expresso o presidente, José Furtado.

Os detalhes desse novo plano de investimento serão definidos ao longo dos próximos meses, mas, segundo o gestor, o pacote em preparação cobrirá não só os investimentos habituais na melhoria das infraestruturas de norte a sul do país, como também um conjunto de iniciativas no domínio da economia circular, da digitalização de processos e da estratégia de descarbonização dos consumos energéticos do grupo.