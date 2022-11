Pedro Siza Vieira. Apoio ao aumento do salário mínimo custará “cerca de 60 milhões de euros” ao Estado

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, esclarece que, este ano, devido ao aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN), vai existir um “pagamento direto às empresas” de um "apoio que corresponde a 84,5 euros por posto de trabalho”. O ministro enfatiza a importância de “prosseguir a trajetória de subida do salário mínimo”.

Em entrevista ao programa "Hora da Verdade", da Renascença e do jornal “Público”, Siza Vieira considera que "grande parte da pobreza continua a ser em pessoas que trabalham e que auferem o SMN”. O ministro clarifica o decreto-lei aprovado no último Conselho de Ministros que estabelece os termos do apoio prestado às empresas para o aumento do salário mínimo.

“Vamos pagar às empresas um determinado montante por cada trabalhador que estivesse a receber salário mínimo a 31 de dezembro de 2020 e que ainda se mantenha nos quadros da empresa. Esse apoio corresponde a 84,5 euros por posto de trabalho. São cerca de 84% do aumento do encargo com a Taxa Social Única (TSU) decorrente do aumento do SMN em 2021. Para os trabalhadores que a 31 de dezembro auferiram mais do que o salário mínimo mas menos do que o novo valor do SMN, o apoio consiste em metade daquele montante, 42,3 euros”.

O ministro explica que a compensação resulta de “um pagamento direto às empresas correspondente a 84% do aumento do encargo com a TSU que as empresas vão ter em 2021”, explicitando que o custo para o Estado rondará os “60 milhões de euros”. Este é “um apoio excecional que se justifica neste ano de grande dificuldade”.

Pedro Siza Vieira fala ainda sobre a situação da TAP. “Tal como todas as empresas de transporte aéreo, ficou com a sua atividade profundamente afetada e, tal como em todo o mundo, o Estado tem estado a apoiar as companhias dentro da lógica de que não se pode destruir a capacidade produtiva por uma questão que é temporária”. O ministro realça que “a diferença entre a TAP e as outras empresas” é que, “segundo as regras europeias, era considerada uma empresa em dificuldades em 2019”.

“É muito importante que o plano de reestruturação da TAP, que está neste momento a ser avaliado pela Comissão Europeia (CE), seja capaz de demonstrar que as verbas públicas que estão a ser investidas não sejam para manter uma empresa inviável em funcionamento, mas são verbas que, acompanhadas de uma reestruturação profunda da empresa, permitam que esta seja viável a longo prazo. Se a CE não considerar demonstrável a viabilidade da TAP, então não autoriza mais injeções de capital e a empresa provavelmente fica insolvente”, diz.